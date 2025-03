Quotidiano.net - Illycaffè, bilancio 2024 da record. Ma i dazi spaventano: “Valutiamo se trasferire parte della produzione negli Stati Uniti”

Trieste, 31 marzo 2025 - Idi Trump minacciano lacosì laS.p.A., che oggi ha presentato ilcon risultati, valuta come correre ai ripari, magari trasferendo. Non ne fa mistero la a.d. di, Cristina Scocchia in un'intervista all'ANSA: "Facciamo scouting, facciamo un lavoro di valutazione per capire se unadi quanto vendiamo sul mercato Usa può essere prodotto lì,. Speriamo non sia necessario" ma "siamo tutti con il fiato sospeso per capire se arriverannosul caffè". Infatti per la manager se iarrivassero a colpire anche il settore del caffè, "non saranno di semplice gestione". Ma "per realizzare una linea di montaggio occorrono due anni", dunque la soluzione, "una reazione vera aidovrebbe passare per individuare qualche facility", ha spiegato la Scocchia.