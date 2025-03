Dilei.it - Illuminazione bagno, trasforma la routine in un momento di benessere

Leggi su Dilei.it

Ilnon è solo un ambiente di servizio, ma un vero e proprio spazio di, dove ci prendiamo cura di noi stessi e iniziamo o concludiamo la giornata. La luce giusta può fare la differenza:unqualsiasi in una piccola spa domestica, con effetti positivi su comfort, estetica e funzionalità.Dopo aver parlato di come illuminare la camera da letto e del soggiorno, scopriamo ora come scegliere le luci perfette per ogni zona del. E se cercate una panoramica più ampia, potete dare un’occhiata anche alla nostra guida su come posizionare le luci in casa.Fonte: UnsplashUndal design contemporaneo, dove l’indiretta crea profondità e valorizza i rivestimenti scuriLuce generale: uniforme, funzionale e senza ombreL’principale deldeve garantire una luce omogenea e ben distribuita, evitando zone d’ombra o contrasti eccessivi.