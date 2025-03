Sport.quotidiano.net - Il week end del Tennistavolo Valdarno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 31 marzo 2025 – Ilha ottenuto una vittoria e due sconfitte nel corso delend del 29 e 30 marzo. La squadra di C2 ha dominato in casa, sconfiggendo ilSestese per 5 a 0, con un contributo di Francesco Bagnolesi e due punti ciascuno per William Deventi e Francesco Martinino. Grazie a questa vittoria, la squadra si consolida in una solida posizione di metà classifica con solo una giornata al termine del campionato. La formazione di D2 ha subito una sconfitta di stretta misura, 4 a 3, contro il team della Sestese, nonostante i due punti di Alessandro Chellini e uno di Emanuele Chiosi. Nonostante la sconfitta, il team guidato da Vivaldo Nannoni mantiene il secondo posto in classifica. Infine, la D3 ha incassato un'altra sconfitta, 6 a 1, a Sesto Fiorentino, sebbene si segnali un punto luminoso: l'esordiente Claudio Zamponi ha ottenuto la sua prima vittoria ufficiale.