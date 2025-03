Il volto e croce di Empoli | tra la discesa e gioca alla Europa League

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-31 16:39:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:L’È una delle poche squadre della storia che Combatti per due obiettivi quasi antagonisti: occupa posizioni dinella serie A, Ma la tazza italianain cui è semifinalista, Gli dà l’opportunità dire all’La prossima campagna, anche se lafinisce.aggiunge un totale di 23 punti in serie. Ha vinto solo quattro partite finora in questa stagione. Il resto, 11 disegna e 15 perdite che lo lasciano nel Posizione numero 18, situata due di salvezza Questo, per il momento, segna il Parma.Tuttavia, il suo ritmo nella coppa italiana è totalmente diverso. Quelli di Roberto D’Arsaallenatore, Sono la rivelazione indiscutibile del campionato CUPOin cui suonerà prima dei bologna le prime semifinali nella sua storia.