Lanazione.it - Il volto bello della città. Pisa contro il cancro. E’ tutto esaurito nella corsa in centro

Si scrive "Airc" ma leggi speranza. Ma anche medicina, ricerca, sport, amicizia. Si scrive "Airc" e leggi impegno. Il giogo di farsi carico di una malattia – il– il cui nome fa paura perfino a pronunciarsi e che invece, proprio grazie all’impegno di chi si spende in campo scientifico, ogni giorno fa tremare un po’ meno. Eha risposto, come sa fare. La prima edizione"Run for Airc" è stata un successo di partecipazione: le mille magliette bianche stampate per gli iscritti sono finite a tempo di record. Almeno 1.100 gli attori di questa-camminata in. Ai nastri di partenza atleti, volontari, medici, amici e tante tante famiglie. "Ringraziamo– è palese l’orgoglio Raffaello Napoleone, presidente del Comitato Toscana di Airc – per questa stupenda risposta.