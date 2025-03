Ilfattoquotidiano.it - Il vescovo di Manfredonia: “Palestina diventata campo di sterminio nel silenzio dell’Ue. Oggi mi vergogno di essere europeo”

Un appello unitario per la pace e un no, forte, contro il piano di riarmo. È la voce arrivata dalla piazza di Bari dove sabato si è tenuta una manifestazione regionale per la Pace. Da lì ha parlato anche ildi, Franco Moscone: il suo intervento ha fatto il giro del web.“È dal 1947 che la Striscia di Gaza e lasono undi concentramento a cielo aperto e dal 7 ottobre 2023 sono diventate undicon ildel mondo e dell’Europa – ha detto Moscone – Quello che mi ha sempre fatto effetto è che dietro questodi concentramento ci sia quel popolo che dei campi di concentramento è stato succube fino alla fine della seconda guerra mondiale”. “Dobbiamo liberare anche lo stato di Israele da una situazione e una gestione contraria alla sua stessa natura visto che sa benissimo cosa sia il genocidio – ha aggiunto il– Stiamo assistendo a un autentico crimine di genocidio mondiale, se si risolve la situazione in Palestino si risolve veramente quello che è il cammino verso la pace in tutto il mondo.