Il Telefono del Vento | dal Giappone all’Italia la quinta installazione a Bazzano Inferiore

Sulla tranquilla collina spoletina di, prende vita un’che permette a chi ha un messaggio in sospeso con una persona cara scomparsa di “parlare” con lei. Il “del”, progetto voluto dalla Fondazione Amen con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, si ispira a un’idea nata ine diffusa in altre parti del mondo.La struttura consiste in una vecchia cabina telefonica, collocata in un luogo di pace, all’interno della quale è posizionato unsenza linea, simbolo di un ponte tra il visibile e l’invisibile. Accanto alla cabina, un libro consente ai visitatori di lasciare messaggi e pensieri, trasformando l’in un luogo di memoria e raccoglimento.Questa iniziativa nasce dall’esperienza personale di Stefano Andreini, presidente della Fondazione Amen.