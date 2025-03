Pordenonetoday.it - Il Sistema Basket vince contro la Gardonese e passa primo in classifica

Leggi su Pordenonetoday.it

Vittoria connte per ilPordenone che al PalaCrisafulli batte unain difficoltà a causa delle assenze di due giocatori importanti per lacome Davico e Basso. I biancorossi non hanno perso la concentrazione e sin dalle prime battute hanno preso illlo.