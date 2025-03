Amica.it - Il singolo “Turno di notte”, il tour, un romanzo: Gio Evan si racconta

(askanews) – Turno di notte è il nuovo intimo brano di Giocon cui lo scrittore, poeta e cantautore ha voluto fare una dedica alla madre e un omaggio al flusso incessante del tempo.«Turno di notte è una canzone costellazione familiare, è un giorno di potatura nell’albero genealogico. Il processo creativo nasce e si installa con la consapevolezza di una forte perdita seguita poi da una panoramica familiare, fa tutti gli step della generazione. Contempla la vecchiaia di un padre, contempla la diversificazione fraterna, contempla il nipote, il figlio, quindi è un quadro genealogico, diciamo. È la celebrazione di una perdita, ma anche il festeggiamento di una nipotina che ti somiglia e di un figlio che ti supera in altezza».In ottobre al via ilteatraleIl nuovoteatrale scritto e diretto da Giodal titolo L’affine del mondo prenderà il via a ottobre.