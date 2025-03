Ilgiorno.it - Il sindaco: "Nella disgrazia è andata bene"

VILLANTERIO (Pavia) "forse siamo stati ancora fortunati". Gianluigi Poma (foto),di Villanterio, ieri mattina è arrivato subito in via Donizetti per verificare in prima persona cosa fosse successo. "Come una bomba" racconta un residentestessa via a pochi numeri civici di distanza. Uscito in strada per il boato, guarda senza parole la palazzina sventrata al primo piano con il tetto ancora sorretto dai pilastri portanti che hanno retto. "Cosa è successo – risponde ilPoma – ce lo diranno poi i vigili del fuoco con la loro perizia. L’importante come prima cosa è che non sia morto nessuno. Il signore che abita lì lo hanno portato con l’ambulanza al San Matteo, sia per le bruciature che perché ha inalato gas. Agli inquilini sotto fortunatamente non è successo niente".