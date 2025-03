Napolitoday.it - Il sindaco dice "no" alle riprese per il film su Cutolo: "Promuoviamo solo immagine positiva del territorio"

Leggi su Napolitoday.it

Ildi Ottavianodi "no"al Castello Meo persu. La struttura è stata per anni il "simbolo" del potere dell'ex capo della NCO, ma oggi viene ritenuta "icona" di rinascita e legalità. Per questo motivo ilBiagio Simonetti ha deciso di non concedere.