Il sindacato della vigilanza privata dopo la rapina di Livorno | Politiche di prevenzione di Piantedosi inadeguate

Una critica a tutto campo alledefinitive “” e l’accusa di essere “inerte” mentre il rischio aumenta “esponenzialmente” e le condizioni di lavoro sono “peggiorate”.laai portavalori di venerdì sera a– e quella nel Foggiano il giorno precedente – il Savip, ilautonomo di, va all’attacco del ministero dell’Interno guidato da Matteochiedendogli di “porsi degli interrogativi circa l’adeguatezza delledi”. Il Viminale “non riesce a darsi un’organizzazione moderna e credibile per la direzione e controllo delle sicurezze private”, accusa il segretario nazionale Vincenzo del Vicario sottolineando che “l’attenzione è posta solo sulla repressione e i risultati si vedono”.Il Savip chiede invece un completo ribaltamento del paradigma: “La completa revisione delle circolari emanate in materia di trasporto e custodia dei valori, che elimini gli eccessi lassisti concepiti solo per favorire le lobby degli speculatori, è indifferibile, ma non basta più – continua del Vicario – Occorrono investimenti che, a partire dal DipartimentoPolizia, diano alle mortificate attività informative, di analisi e didel crimine e di polizia amministrativa la loro dignità, anche organizzativa”.