Il Sannio Consorzio Tutela Vini protagonista al Vinitaly 2025 | esporranno 34 cantine della provincia di Benevento

Il Vignetocon i suoidalla storia millenaria sarà ancora una volta presente altaly, previsto dal 6 al 9 aprile prossimo a Verona, presso il Padiglione Campania – Area– Stand 85-86. All’importante appuntamento fieristico europeo del vino, giunto alla 57esima edizione,di, territorio leader nel comparto viticolo della Campania, con diecimila ettari vitati, 7900 imprenditori attivi nella viticoltura, circa 100 imbottigliatori per oltre 1.000.000 di ettolitri di vino prodotto, 3 diverse denominazioni DOP, 1 IGP per oltre 60 diverse tipologie di vino.Il, per far conoscere al mondo dei professionisti di settore l’autenticità deisanniti, ha programmato nello spazio Casatutta una serie di attività con l’obiettivo di promuovere ilbeneventano come destinazione di riferimento per l’enoturismo sostenibile e consolidare l’identità deia Indicazione Geografica (IGT e DOP).