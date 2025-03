Sport.quotidiano.net - Il San Felice è campione. Terza categoria dominata

Una vittoria che rappresenta il punto esclamativo su una stagionefin dalla prima giornata. Che il San, ai nastri di partenza, avesse ambizioni di vertice era risaputo, ma anche i più inguaribili ottimisti avrebbero faticato ad immaginare un’annata simile da parte dei gialloblu. Con la vittoria per 4-0 ottenuta sabato ai danni dello Sporting Lazzeretto, la formazione guidata da Giovanni Borrelli ha conquistato in modo aritmetico il campionato dicon cinque partite ancora da giocare, centrando contestualmente anche la promozione in Seconda a meno di dodici mesi dalla retrocessione arrivata nel maggio scorso. Un percorso netto e incontrastato quello del San, che ha demolito dalla prima all’ultima tutte le avversarie che hanno tentato di sbarrargli la strada.