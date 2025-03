Sport.quotidiano.net - Il rush finale inizia con il derby. E potrebbe non essere l’ultimo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Undi stagione stravolto. Il rinvio della trasferta di Pescara, originariamente in programma sabato scorso, ha costretto l’Arezzo a modificare i propri programmi non senza ripercussioni, anche se poi, come sempre, sarà il campo a stabilire se la squadra avrà effettivamente pagato dazio oppure, chissà, ne avrà inaspettatamente tratto giovamento. Di certo c’è che la squadra ha dovuto osservare un turno di riposo forzato per poi dover affrontare in nove giorni tre gare tanto sentite quanto complicate. Riavvolgendo il nastro, la Lega Pro ha deciso di fissare il recupero di Pescara-Arezzo a mercoledì 9 aprile, con orario ancora da determinare. Vani i tentativi della società amaranto di programmarla in una data della settimana successiva, prima di Pasqua. A questo punto, la società del presidente Manzo ha chiesto e ottenuto l’anticipo delcontro il Perugia per guadagnare quantomeno una giornata in più tra la sfida agli umbri e, appunto, il successivo recupero in Abruzzo.