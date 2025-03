Lanazione.it - Il ritorno di San Luca nella pieve di Monticchiello

Arte e cultura achiesa dei Santi Leonardo e Cristoforo, organizzata dal Comune di Pienza, si è tenuta la presentazione della recuperata “Cuspide di San”, facente parte del polittico dipinto da Pietro Lorenzetti in cinque quadri, al cui centro si trovava effigiata una Madonna col Bambino. Questa tavola, per molto tempo presenteChiesa di, oggetto di un furto alcuni decenni fa e poi ritrovata, si trova ora al Museo diocesano di Pienza. La Cuspide è stata recuperata nel mercato privato grazie al finanziamento di soggetti privati e del Comune. Dopo gli interventi del sindaco Manolo Garosi e diRossi (sindaco di Castiglione d’Orcia, presidente dell’Unione dei Comuni), ha parlato il cardinale Augusto Paolo Lojudice, che ha sottolineato come le opere d’arte sacra siano in primo luogo testimonianza della fede che permeava le comunità del passato.