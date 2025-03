Iodonna.it - Il ricercatore era affetto da progeria ed è scomparso il 5 ottobre 2024, a 28 anni

Ha vissuto ogni giorno come un dono affrontando sfide impensabili con un sorriso e una determinazione incrollabili. E, senza mai lasciarsi definire dalle proprie difficoltà, con la sua storia ha saputo ispirare tutti coloro che lo hanno conosciuto, lasciando un’eredità di valori da preservare e tramandare. Ed è proprio a questa meravigliosa figura che viene dedicata una scuola: ieri mattina il Comune di Montenero di Bisaccia, un piccolo comune molisano, ha intitolato l’Istituto Omnicomprensivo a Sammy Basso, il giovanedail 5, all’età di 28. L’amicizia batte la malattia: Kevin Sinfield porta in braccio l’amico paralizzato al traguardo X La prima scuola dedicata a Sammy BassoNato a Schio il 1° dicembre 1995, Sammy Basso, nonostante la diagnosi dia soli due, una rara patologia genetica che provoca un invecchiamento precoce delle cellule, portando chi ne è colpito a manifestare caratteristiche fisiche tipiche dell’età avanzata già durante l’infanzia, non si è mai lasciato abbattere dalla malattia.