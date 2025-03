Iltempo.it - Il regime dell'Istituto Luce Rossa

Leggi su Iltempo.it

Nel Paese dove gli arbitri più bravi stanno in tribuna capita perfino di prendersi l'epiteto di sicari didall'unicorimasto in Italia, il fascismo rosso. Se serve un riferimento storico basta pensare al Pd che ha governato più di tutti senza mai vincere le elezioni. Ma se serve un riferimento culturale è il dileggio e le lezioni di giornalismo che vengono dalla grande armata'informazione nell'Italia dei dossier e degli spioni di partito. Ultima tra tutti quella che per scelta editoriale di Urbano Cairo evidentemente si candida a diventare il nuovod'Italia, l'. So che la carta costa e tralascio minacce e intimidazioni quotidiane a chi non si allinea alla sinistra del woke. Ma da questo a prendere lezioni di soviet spacciate per giornalismo libero cene passa.