Sport.quotidiano.net - Il Real Forte dura mezz’ora. Poi dilaga il Castelnuovo

querceta 0: Nucci, Casci (37’ st Bonaldi), Lunardi, Fall, Leshi, Ramacciotti, Filippi (19’st Magera), Cecchini, Camaiani (37’ st Fruzzetti), El Hadoui (40’ st Petrozzino), Gabrielli (40’ st Micchi. All.: Vangioni.QUERCETA: Pastine, Fortunati (29’ st Jendouri), Giubbolini (1’st Vignali), Vittorini, Tognarelli (43’ pt Nicolini), Lucarelli, Bracci, Bucchioni (16’st Maurelli), Mearini, Stringara, Pavlenko (1’st Panicucci). All.: Buglio. Arbitro: Marchi di Siena. Reti: 25’pt Leshi, 36’pt El Hadoui, 47’pt Cecchini. Note: ammonito Maurelli.GARFAGNANA – Per i primi 25 minuti i versiliesi di Francesco Buglio si sono fatti preferire per le trame di gioco e per due conclusioni interessanti. Poi il gol di testa di Leshi ha capovolto le sorti della gara ed ilè salito in cattedra, anche perché dopo pochi minuti, in un contrasto fortuito capitan Tognarelli si è infortunato ed è dovuto uscire dal campo, dopo nove minuti di interruzione e successivamente portato al Pronto Soccorso per accertamenti.