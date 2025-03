Il Psg ha scelto il portiere | Donnarumma in Serie A via libera

Leggi su Sportface.it

Il PSG hail nuovo: viaper Gianluigiche andrà via e può così tornare inA. Ecco i club interessatiIl tormentone sul futuro di Gianluigicontinua a tenere banco e si prevede che possa entrare nel vivo nei prossimi mesi e nelle prossime settimane ma se le premesse sono quelle attuali ne vedremo delle belle. Nel senso che, con ogni probabilità, il portierone azzurro non rinnoverà con il PSG e questo porterà ad un suo addio, già vociferato da tempo e mai come questa volta vicino. E dire che l’ex Milan aveva sorpreso tutti annunciando la volontà di prolungare il rapporto con i transalpini lo scorso gennaio.Il tutto si è trasformato in un vano tentativo da parte sua e del suo entourage, in quanto i campioni di Francia hanno fatto sapere di non avere nessuna intenzione di assecondare le richieste del classe ’99.