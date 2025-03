Ilfattoquotidiano.it - “Il problema di Medicina non è il numero chiuso, ma che non per forza selezioniamo i migliori. Serve un colloquio per valutare anche l’empatia”

“Ildell’ammissione anon è il, che comunque non viene assolutamente intaccato da questa riforma. Bensì che, nel selezionare i ragazzi, non valutiamo affatto una serie di qualità fondamentali per fare il medico. Come la capacità di instaurare relazioni interpersonali e di entrare in empatia con il malato e i suoi familiari”. Riccardo Zucchi – medico e rettore dell’università di Pisa – ha molti dubbi riguardo ai risultati positivi che potrà apportare al sistema la riforma del test d’ingresso a, voluta dalla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini. Secondo Zucchi, ancora è presto per dare un giudizio definitivo. Per farlo bisogna prima attendere i diversi decreti che attueranno la legge delega. Ma l’impressione è che il modello del semestre filtro, di ispirazione francese, potrebbe costare alle università, ai ragazzi e alle loro famiglie tanta fatica, consumo di risorse e aumento dello stress.