Il presidente di Unipol contro lo smart working | Persa la dimensione della realtà

Ildi, Carlo Cimbri, ribadisce la posizione del gruppo sulloe chiude ogni spiraglio alla possibilità di renderlo una modalità stabile di lavoro, nonostante la diffida dei sindacati. “Non vogliamo trasformare un’emergenza in una nuova organizzazione del lavoro permanente” e “per quanto riguarda il grupponon sarà mai in discussione”, ha dichiarato in occasionepresentazione del nuovo piano industriale. “Ai miei tempi si scendeva in piazza per protestarei licenziamenti, la chiusura delle fabbriche, le condizioni disumane di certi luoghi di lavoro. Protestare perché una minoranza che lavora nello staff e nelle direzioni generali non può avere il lusso di lavorare da casa significa aver perso la“.Le parole delarrivano dopo le proteste dei dipendenti, che nei giorni scorsi avevano criticato la decisione di non concedere il lavoro da remoto durante l’allerta meteo.