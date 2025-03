Spettacolo.periodicodaily.com - Il Premio Bianca d’Aponte in Tour in Europa

Sarà tutto europeo quest'anno il tour che, come da tradizione ormai consolidata, il Premio Bianca d'Aponte per cantautrici organizza per presentare alcune delle artiste vincitrici o finaliste degli scorsi anni. I concerti toccheranno, dal 2 al 4 aprile, Madrid, Logroño e, per la prima volta, Praga, da cui partirà il tour. Le cantautrici che si esibiranno durante il tour includono Valentina Lupi, vincitrice dell'ultima edizione, Irene Di Brino, che ha ricevuto il Premio della Critica ex aequo con Lupi, Alessandra Nazzaro, finalista nel 2023, e Beo, finalista nel 2024.