Il premier della Groenlandia risponde a Trump: "Gli Usa non ci avranno"

Ladanese Frederiksen sarà in visita sull’isola per “rafforzare l’unità” del regno con il territorio artico.Gli Stati Uniti “non otterranno la”, che “non appartiene a nessun altro” se non ai suoi abitanti. Il messaggio chiaroÈ questo il messaggio più che mai chiaro inviato dal primo ministro dell’isola, Jens-Frederik Nielsen, (nella foto d’apertura dal suo profilo facebook) in risposta alle dichiarazioni del presidente americano Donald, che vuole prendere il controllo del vasto Paese artico.“Il presidentedice che gli Stati Uniti stanno ottenendo la. Voglio essere chiaro: gli Stati Uniti non la otterranno. Non appartiene a nessun altro. Siamo noi a determinare il nostro futuro”, ha dichiarato Nielsen in un post pubblicato sui social media.