Sport.quotidiano.net - Il post partita. Diana ammette: "Abbiamo lottato. Troppi errori e siamo stati puniti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"A differenza delle partite contro Ravenna e Forlì, stavolta ce lagiocata, ma purtroppo glici hanno condannato alla sconfitta". Quando parla di, Giorgiofa sicuramente riferimento anche al suo: un contrasto perso al limite della propria area di rigore ha permesso a Carcani di presentarsi a tu per tu con Gariti, che lo ha abbattuto, causando il penalty poi trasformato da Motti. Quella doppia sbavatura dei due biancazzurri ha rotto l’equilibrio in unafino a quel momento combattuta. "I nostri avversari sonobravi a sfruttare queste nostre mancanze - il pensiero del difensore centrale, di nuovo titolare e ancora con la fascia di capitano al braccio (alla luce dell’esclusione di Remedi dalla formazione di partenza, ndr) - Noncominciato benissimo, anche per colpa delle condizioni del terreno di gioco, ma