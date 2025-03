Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi cade in casa contro la Flaminia. I gol di Sirbu e Casoli castigano i Leoni

(3-5-2): Pacini; Martucci, Borri, Fremura; Cecconi (83’ Mignani), Valori (58’ Salvadori), Mazzolli, Bigica, D’Amato (67’ Lepri); Bellini, Belli (58’ Boganini). Allenatore: Baiano.(3-4-1-2): Nespola; Penchini, Benedetti, Ricozzi (88’ Igini), Orlandi, Mattei (79’ Celentano),, Zanchi; Malaccari (68’ Fracassini); Tascini,(88’ Ciganda). Allenatore: Nofri Onofri. Arbitro: Brozzoni di Bergamo. Reti: 37’, 44’– Il solitoversionelinga. Stavolta icadono al cospetto della penultima della classe, unamai doma e assai rinforzata rispetto ai mesi scorsi, però dai giallorossi reduci dal doppio successo esterno senza reti al passivo, era lecito attendersi molto di più. Invece il, a parte un avvio soddisfacente per impegno e per ricerca del gol (sfortunato Bigica, che centra un legno), non fornisce segnali confortanti nel match.