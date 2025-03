Lanazione.it - Il pasticciaccio di Pontenuovo, residenti e imprese esasperati: “Devono pagarci subito i danni”

Pistoia, 31 marzo 2025 – “L’incompetenza non può ricadere sue cittadini”. In un durissimo comunicato Confcommercio di Pistoia e Prato manifesta “autentica incredulità per la situazione dei lavori del ponte sulla Bure a” e chiede con fermezza indennizzi per le. “Dopo mesi di calvario – afferma Confcommercio - con il paese letteralmente spezzato a metà,e cittadiniattendere ancora per un tempo imprecisato. Non è possibile che siano loro a pagare l’inadeguatezza di chi gestisce le opere. Ora servono misure di indennizzo e compensazione”. Di fronte all’ennesimo rinvio e dopo aver monitorato per settimane l’andamento del cantiere Confcommercio definisce “impattante” “l’errore tecnico della ditta a cui sono stati appaltati i lavori, che determina l’ennesimo slittamento”.