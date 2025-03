Il passaporto si ritira alle Poste, ecco i dodici uffici abilitati a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

“Lerappresentano un punto di riferimento per i cittadini per un sacco di servizi. Poter chiedere anche il rilascio delrappresenta un’opportunità significativa, un modo per ridurre la burocrazia per un servizio indispensabile”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione del nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti all’o postaleCentro. Grazie alla convenzione firmata traItaliane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, residenti e domiciliati nel capoluogo campano possono ora prenotare un appuntamento ino postale e presentare direttamente allo sportello la documentazione per richiedere il. Nella città di, in questa prima fase, le sedi abilitate al servizio sono 12: quelle di piazza Matteotti, 2; piazza Degli Artisti, 27; via Giulio Cesare, 99; via Bakù, 2; via Delle Repubbliche Marinare, 497; viale Colli Aminei, 36; via della Montana Spaccata, 2; via De Meis, 86; via Catena, 83; corso Meridionale, 54; via Abate Minichini, 1; via Cassano, 169.