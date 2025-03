Il partito di Giorgia Meloni da due anni senza cali di consenso Perdono ancora Pd e Avs | la media dei sondaggi

Leggi su Open.online

È a sinistra che idi marzo registrano la maggiore emorragia di consensi, mentre resta stabile Fratelli d’Italia. Una stabilità che va avanti ormai da duee mezzo, cioè da quando il centrodestra è al governo, come sottolinea Lorenzo Ruffino di Pagella politica. Dall’ottobre 2022, quindi ildinon ha mai registrato un calo di consensi, un fenomeno finoraprecedenti, spiega Ruffino.Il metodoL’analisi mensile di Pagella politica si basa suipubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, soppesando la data del campione di intervistati e la data in cui sono state svolte le rilevazioni. Infine viene tenuto in considerazione il fisiologico margine di errore, così da avere unapiù affidabile.Cosa dice ladeia marzoStando alladeidi marzo di Pagella politica, Fratelli d’Italia è prima forza politica con il 29,7%.