Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 1 aprile: Matteo rischia di perdere Odile

Nel prossimo episodio in onda su Rai 1: Marcello sente la mancanza di Rosa, mentre Delia confessa i suoi sentimenti per Botteri. Intanto, Adelaide si prepara a partire e a Milano arriva Lea, la cognata di Enrico. Il9 torna domani martedì 1con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntatafanno un incontro speciale e Adelaide fa un gesto che dimostra quanto tenga alla sua famiglia. Nell'episodio precedente Al GGM è tempo di cambiamenti: la nuova collezione è in arrivo e la scelta della modella perfetta tiene tutti col fiato sospeso. Ma non è solo la moda a occupare la scena, perché per alcuni è il momento di prendere decisioni cruciali. Rosa è divisa tra il .