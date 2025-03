Ilgiorno.it - Il nuovo centro civico: "Spazi aperti a tutte le attività"

"Il nostroè un luogo di incontro, di socializzazione, di studio, di lavoro. Per i giovani, bambini, adulti e anziani. Non è mai stata una semplice biblioteca e abbiamo voluto sfruttarne le potenzialità facendolo diventare unin cui i diversi ambiti del pensiero e della cultura potessero incontrarsi e interagire tra di loro negli, nelle iniziative e nei diversi laboratori". È il sindaco di Arese. Luca Nuvoli, a pubblicare sui social le prime foto delAgorà dopo la riorganizzazione degliinterni ed esterni fatta nei giorni scorsi. C’è sono un atelier dove è possibile cucire, realizzare oggetti con la stampante 3D e condividere attrezzi. Qui saranno organizzati, laboratori creativi, workshop e corsi di formazione. La biblioteca dei semi, un’area relax con nuove poltrone e un giradischi per l’ascolto dei vinili.