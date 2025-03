Il nome del vincitore Grande Fratello scoppia il caso sui social | il video che anticipa tutto

Leggi su Caffeinamagazine.it

, chi gioirà nella finalissima? Ormai da giorni si fa un gran parlare del possibile, o meglio vincitrice. Qualcuno ha dato come trionfatrice Zeudi Di Palma, ma in realtà i sondaggi dicono altro. Secondo quelli più recenti lafavorita è Helena Prestes, con il 59% delle preferenze. Poi c’è Lorenzo Spolverato con il 27%, seguono, molto staccate, Mariavittoria e Chiara entrambe ferme al 4%.A Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma restano soltanto le briciole, circa il 3% di voti. Ma sarà davvero così? Le ultime edizioni del reality più longevo della tv italiana hanno riservato spesso grandi sorprese proprio sul traguardo. In queste ore è diventato virale unche cambia un po’ le carte in tavola. Si tratta di un montaggio, ma qualcuno ritenga che non sia solo una ‘profezia’, ma che nasconda qualcosa di più.