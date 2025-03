Lortica.it - Il nome che ci resta addosso

Non lo scegliamo, ma cicucitoper tutta la vita. È il nostro, quella parola che ci identifica ancora prima che impariamo a parlare o a camminare. Ci viene dato quando siamo ancora nel grembo o appena venuti al mondo. Ma già allora, contiene una storia.Ilnasce spesso da un’attesa: notti insonni, paure taciute, sogni sussurrati. I genitori lo pensano, lo pronunciano, lo scrivono su fogli pieni di speranza. E quando finalmente si decidono, quella parola diventa la prima carezza che ci avvolge.Unpuò essere ereditato da un nonno, scelto per il suono, per il significato, per un ricordo. Può essere antico, moderno, raro o comunissimo. Ma qualunque sia, è un piccolo timbro che ci accompagna lungo tutto il cammino su questa terra, e oltre la nostra dipartita. Da quel momento, sarà con noi ovunque andremo.