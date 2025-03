Calciomercato.it - Il Napoli rinuncia alla clausola: via libera per Osimhen

Il futuro del nigeriano, conteso anche dJuventus, ancora da scrivere ed intanto gli azzurri pronti a rivedere al ribasso la richiestaTorna a vincere la Juventus e lo fa con un gol di Kenan Yildiz, 10 sulle spalle e responsabilità nei piedi a soli 20 anni. Il rilancio del turco è stato il primo risultato ottenuto da Tudor, insieme ai tre punti con il Genoa, ma il tecnico croato ha molto altro lavoro da fare.Il: viaper(LaPresse) – Calciomercato.itIn attacco ha già fatto le sue scelte con Vlahovic titolare e zero minuti per Kolo Muani: un’indicazione chiara per il presente, ma anche per il futuro. La conferma del francese, che appariva quasi certa qualche settimana fa, ora è sempre meno probabile. Con Vlahovic destinato all’addio, la situazione contrattuale spinge verso questa soluzione, in estate l’attacco sarà uno dei reparti in cui intervenire maggiormente.