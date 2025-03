Sport.quotidiano.net - Il Napoli non molla l’Inter. Ma all'orizzonte c'è lo scoglio Bologna

, 31 marzo 2025 - La sequenza temporale delle partite può dare la percezione che sia stato ila replicare all'Inter e alla sua precedente vittoria sull'Udinese, ma la situazione potrebbe prestarsi a un'altra chiave di lettura. Analizzando anche l'avversario di giornata visto al Maradona, un Milan tutt'altro che irresistibile ma comunque dotato in rosa di diversi giocatori di talento, e paragonandolo a quello che nel pomeriggio aveva fatto visita alla capolista a San Siro, l'impressione sia invece che l'inerzia della giornata 30 di Serie A abbia sorriso agli azzurri, al netto del ritardo dalla vetta della classifica rimasto immutato (3 punti). Dunque, in un ipotetico bilancino del testa a testa a distanza che verosimilmente si trascinerà fino a fine maggio, su Simone Inzaghi la spunta Antonio Conte, che ritrova qualche pedina preziosa in uscita dall'infermeria e, con esse, un 4-3-3 che paga subito dividendi.