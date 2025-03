Primacampania.it - Il Napoli non molla. Batte il MIlan 2-1 e resta in scia dell’Inter a -3

– Ilsupera il2-1 al termine di una gara a due facce: dominante nel primo tempo, in grande affanno nella ripresa. La squadra di Antonio Conte tiene così aperta la corsa Scudetto, rimanendo a -3 dall’Inter, e blinda il secondo posto. Per il, invece, arriva una sconfitta pesante che complica ulteriormente l’inseguimento alla zona Europa.Privi di McTominay, fermato dall’influenza, gli azzurri tornano al 4-3-3 con il rientrante Neres titolare nel tridente insieme a Politano e Lukaku. A centrocampo, accanto a Lobotka e Anguissa, agisce Gilmour. Dall’altra parte, Conceiçao opta inizialmente per il 4-1-4-1 tenendo in panchina sia Leao che Gimenez, in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.Ilparte fortissimo e dopo appena un minuto è già in vantaggio: Di Lorenzo lancia Politano, bravo a sfruttare l’indecisione di Gabbia e Pavlovic per firmare l’1-0 con un sinistro preciso.