Il Napoli ha slancio nella gara del titolo di Serie A dice Conte

Sito inglese:Antoniocrede che la sua squadra abbia riacquistatodeldiA dopo la loro vittoria in casa per 2-1 su AC Milan domenica.L’Inter aveva battuto l’Udinese 2-1 domenica prima, con questa vittoria che si riportavaa tre punti dai leader dellaA, mentre Atalanta al terzo posto ha perso 1-0 in Fiorentina. Ilaveva preso un vantaggio per 2-0 attraverso i gol di Matteo Politano e Romelu Lukaku, con Luka Jovic che tirava indietro per Milano all’84 ° minuto, anche se i padroni di casa erano in grado di aggrapparsi.La parte diha una probabilità del 16% di mettere le mani sullo SCUDETTO dal supercomputer OPTA, con l’Inter ancora i favoriti schiaccianti con l’83,7%.“È un risultato importante che ci consente di rimaneredistorsione di Inter e di distanziarci dal quinto posto”, ha dettoa Dazn.