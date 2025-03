Pisatoday.it - Il Museo di anatomia umana dell'Università di Pisa nella serie tv 'Costanza'

Leggi su Pisatoday.it

Ildi'Filippo Civinini'disbarca in tv. Ha infatti fornito alcuni materiali di scena per la fiction '' in onda in prima serata su Rai 1 da domenica 30 marzo. Si tratta di un microscopio antico, crani, scheletri, preparati anatomici e moi.