Il mondo si riarma | i due Paesi europei più pronti alla guerra

L'avvento di Donald TrumpCasa Bianca fa prospettare per i prossimi anni un obbiettivo di spesa militare attestato sul 5% del PIL per ialleati degli Stati Uniti, quando già il requisito precedente del 2% caldeggiato da anni in ambito Nato sembrava di difficile raggiungimento, in tempi brevi, da parte dell'Italia, che al momento spende per la Difesa circa l'1,5% del Pil. Esistono però moltila cui importanza politico-militare, nonché le caratteristiche di superficie e popolazione, sono poco diverse da quelle dell'Italia, che dedicano alle forze armate una notevole fetta della loro ricchezza nazionale. Nazioni che spesso devono fronteggiare minacce o crisi assai più dirette, rispetto a quelle dell'Italia. Ciò non toglie che la posizione strategica di ponte fra Europa, da una parte, eafroasiatico, dall'altra, costituisca anche per il nostro paese una sfida da raccogliere sulla base della dottrina del “Mediterraneorgato”, che già ha visto le nostre forze armate impegnate in avanguardia nei mari dell'Africa e nella fascia del Sahel.