Il Modena del gruppo e delle rivincite

Ci piace pensare che mercoledì a Bagazzano il presidente Rivetti, al momento della posa della prima pietra del centro sportivo, si presenterà fresco e riposato avendo dormito profondamente come il principe di Condè di manzoniana memoria la notte avanti la giornata di Rocroi. Potenza di una vittoria. Certo, l’appuntamento sarebbe stato ugualmente suggestivo e importante anche se le cose col Catanzaro non fossero andate bene, ma certo i pensieri un po’ di tutti dopo il successo di sabato saranno più leggeri, e ci saranno sorrisi certamente più di soddisfazione che di circostanza. Si torna a respirare un po’ l’aria balsamica del dopo Cittadella, ma stavolta sarà un bene, prima di guardare in alto, di essere più che altro rinfrancati dall’aver aumentato il vantaggio, passato a cinque lunghezze, sulla zona pericolosa e di avere ancora, a sette giornate dalla fine, ben dieci squadre alle spalle che avranno una marea di scontri diretti nei quali inevitabilmente si ruberanno punti a vicenda.