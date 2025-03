Bergamonews.it - Il ministro Locatelli visita l’Ospedale Papa Giovanni: al centro l’inclusione sanitaria per i bambini con disabilità

Bergamo. “RingrazioXXIII di Bergamo, il direttore generale Francesco Locati e tutti gli operatori sanitari per lo straordinario lavoro che svolgono con professionalità e umanità al servizio deie degli adulti conL’attivazione di percorsi specifici di presa in carico e cura avanzata per le persone conattraverso protocolli condivisi e strategie di prevenzione è fondamentale. Ecco perché il Ministero per lee il Ministero della salute ha istituito un tavolo di lavoro sui Dama, per definire delle linee guida nazionali e per le risposte concreti ai bisogni nei contesti sanitari e sociosanitari. Progetti come questo sono un esempio importante da sostenere e da replicare”.Queste le parole delAlessandrache oggi hatoXXIII di Bergamo, incontrando la Direzione strategica e gli operatori sanitari per conoscere da vicino il lavoro fatto per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle problematiche oro-maxillo-facciali neiconche frequentano le scuole dell’infanzia, nell’ambito di un progetto sviluppato in collaborazione con l’ Associazione degli Asili e Scuole Materne ADASM- FISM Bergamo, iniziato 5 anni fa con l’obiettivo di garantire un accesso equo alle cure specialistiche per i più piccoli.