Il ministro Giuli inaugura le nuove sedi dell'Archivio di Stato di Barletta e Trani

AGI - Dopo anni di attese e polemiche, ila Cultura, Alessandro, arriva aperre ufficialmente ledegli Archivi di. Un passaggio atteso da decenni, che segna la conclusione di unae vicende più complesse nella storia recente degli istituti archivistici pugliesi. L'didi: storia e rinascita L'idea di trasferire l'dididall'angusta sede di via D'Aragona all'ex Caserma Stennio risale al 1987. In un primo momento si era ipotizzato l'utilizzo di Palazzoa Marra, ma la scelta definitiva cadde sulla caserma, già convento dei Celestini, costruito attorno all'anno Mille, edificio più anticoa città. L'edificio, conosciuto anche come ex conventoa SS. Trinità, ha attraversato i secoli: sorto come Chiesa e Ospedale di San Lazzaro de' Leprosi, fu gestito dai Cavalieri di San Lazzaro, passò poi al clero di San Sepolcro, quindi ai Padri Celestini.