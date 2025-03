Ilfattoquotidiano.it - Il Milan fa un favore al Napoli: il problema è che non si è scansato

Formazione imbottita di riserve e i giocatori più forti lasciati in panchina. Primo tempo a dir poco arrendevole, con due gol subiti in una manciata di minuti (il primo addirittura pochi secondi), che hanno spianato la strada agli avversari. La chicca finale del rigore che poteva riaprire la partita calciato, e sbagliato, non dallo specialista designato ma dal compagno che non segnava da un mese e mezzo (e infatti non si è sbloccato). Raccontata così, sembra che ilabbia fatto davvero di tutto per regalare la vittoria al.Magari avrà fatto pure felice i suoi tifosi, o almeno una parte. L’avvicinamento alla sfida del San Paolo, decisiva per le residue, minime speranze di qualificazione in Champions dei rossoneri, ma anche e soprattutto per la corsa scudetto, aveva diviso l’ambiente: vincere per credere ancora nel quarto posto però praticamente consegnando il tricolore ai nerazzurri, o “scansarsi” per non fare unai rivali di sempre? Non sarà il massimo della sportività, ma siccome nel calcio le motivazioni fanno tutto, non sarebbe stato poi così uno scandalo immaginare unun po’ dimesso, con la testa e le gambe alla semifinale di Coppa Italia, ultimo vero obiettivo stagionale, per togliersi una soddisfazione nel derby e garantirsi l’accesso almeno all’Europa League.