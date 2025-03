Lanazione.it - Il miglior clown del mondo: l’ironica malinconia di Slava. ‘Mi sento ancora un bambino’

La Spezia, 31 marzo 2025 – Libero, lirico, ironico, fantasioso, divertentissimo e tenero, talvolta venato di. È lo ‘’s Snowshow’, poetico, universale e senza tempo, che continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, e che sarà al Teatro Civico in tre tappe targate Ad Eventi: mercoledì 9 aprile alle 21, e giovedì 10 aprile alle 17.30 e alle 21. Il suo geniale ed eccentrico ideatore, il pluripremiatoPolunin, è considerato ‘ildel’ che, in questo spettacolo, accoglie i numeri più belli e famosi del suo repertorio. Anche da bambino era un sognatore? “Inventavo sempre qualcosa – esordisce– ritrovandomi in ogni tipo di avventure e per questo mi sono pure preso qualche sculaccione da mamma e papà. Non mi sono comunque bloccato, ero probabilmente un visionario e sono rimasto così.