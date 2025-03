Ilfoglio.it - Il medio oriente è nel caos e a Trump non piace

Leggi su Ilfoglio.it

"Anche prima che le figure di spicco della Sicurezza nazionale discutessero di piani di guerra segreti in una chat di Signal, che inavvertitamente includeva un giornalista dell’Atlantic, era chiaro che la March Madness era scoppiata in” scrive Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “Conflitti militari e disordini politici sono simultaneamente in ebollizione in tutta la regione.sta inviando un secondo gruppo di portaerei nella regione mentre si intensifica lo scontro degli Stati Uniti con gli Houthi. L’Iran, sconvolto dalle sue perdite catastrofiche e umilianti contro Israele, esita tra le alternative di un’accelerazione nucleare e un accordo con i nemici. Mentre i mercati finanziari turchi crollavano e i dimostranti in tutto il paese chiedevano la democrazia, il governo del presidente Recep Tayyip Erdogan ha incarcerato il suo più formidabile rivale con accuse di corruzione.