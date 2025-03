Iodonna.it - Il mare di primavera, con le spiagge deserte. Ma non solo, perché i dintorni di Agrigento (Capitale della Cultura 2025) riservano sorprese: itinerari letterari, riserve naturali e la fioritura della zagara

Un tempo doveva essere Siculi Janua, termine latino che potrebbe essere tradotto come “portaSicilia”. E, in effetti, il borgo di Siculiana, in provincia di, è davvero la porta verso una Sicilia insolita. Certo c’è la Valle dei Templi, famosissima, ma ci sono molti luoghi da scoprire che valgono il viaggio, proprio a partire dalle strade che si percorrono. Montalbano e la “sua” Sicilia: viaggio tra le location iconicheserie X Se si arriva in auto da Palermo, per esempio, si può fare una sosta a Ribeira, la città delle arance Dop, circondata da agrumeti che dalla fine di marzo a maggio iniziano a ricoprirsi di fiori bianchi e profumati, regalando uno spettacolo unico.