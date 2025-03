Liberoquotidiano.it - "Il maratoneta", uno dei migliori thriller degli anni '70

Leggi su Liberoquotidiano.it

ILCon Dustin Hoffman, Laurence Olivier e Romy Schneider. Regia di John Schlesinger. Produzione Usa 1976. La7, 22.45. LA TRAMA Due fratelli. Uno è ancora studente e si prepara per la laurea e per la maratona di New York. L'altro è in combutta coi servizi segreti e viene ucciso da un vecchio criminale nazista che l'aveva nel libro paga. Lo studente rischia di fare la stessa fine, ma corre più veloce dei sicari. Scappa anche il nazista, ma capita nel quartiere ebraico e sconta le sue colpe. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno deisettanta. Le scene che entrano nella memoria sono tante. Dal primo attentato al fratello maggiore alla resa dei conti del finale. Laurence Olivier meritava l'Oscar (non glielo diedero perchè aveva già troppe statuette nel suo soggiorno).