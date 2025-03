Il governo Meloni e l'investimento sulla startup del nucleare Newcleo per portare mini reattori «dove servono

Leggi su Open.online

Il ruolo che giocherà lo Stato nel ritorno dell’energiain Italia potrebbe essere ben diverso da quanto avevano promesso istri del. A febbraio, l’esecutivo ha votato il proprio via libera al disegno di legge sul, che di fatto spiana la strada per il reinserimento dell’energia atomica nel mix energetico italiano. Nel lungo iter che ha preceduto la stesura del provvedimento, ilstro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, aveva assicurato che ilsi sarebbe limitato a regolamentare la questione, senza mettere soldi di tasca propria per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti. «Lo Stato si limiterà a essere un soggetto regolatore, saranno eventualmente i distretti industriali o le singole aziende a dotarsi di piccolimodulari», diceva Pichetto Fratin in un’intervista a Repubblica di fine 2023.