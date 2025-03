Thesocialpost.it - Il giornalismo italiano piange Paola Motta: un addio a un volto storico di Sky

Il mondo della televisione e delè in lutto per la scomparsa di, celebredi Sky. La notizia della sua morte, avvenuta a 57 anni, è stata diffusa nella tarda serata di lunedì 31 marzo. (.)era una figura di spicco nel panorama giornalistico, nota per la sua competenza e integrità. La sua carriera, iniziata nelcartaceo, l’ha portata a diventare un punto di riferimento nell’informazione televisiva.. Cara amica. https://t.co/ehk2uqv0zz— Chiara Raimondi (@chiaramondi) March 31, 2025, cronista politicanoto di SkyLa comunità giornalisticala perdita di, stimata cronista politica di Sky Tg24. La sua scomparsa è stata riportata da Fanpage, che ha celebrato il suo contributo alpolitico