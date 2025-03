Padovaoggi.it - Il "giallo" del furto della foto di Giulia: manca il movente

Il settantenne cineoperatore con l'hobbyscrittura A.M. dovrà spiegare al magistrato perchè da Verbania il 27 marzo ha deciso di salire in auto, percorrere centinaia di chilometri per arrivare fino a Saonara. Rubare in parrocchia ladiCecchettin diventata simbolo nazionale.